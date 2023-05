Istanbul: Kulla e Vashës hapet për vizitorët pas 2 vitesh restaurim

Muret dhe kupola u rindërtuan sipas formës së tyre në fillim të shekullit të 19-të, me mbajtës druri në kornizën e dyshemesë së ballkonit, mbulesa druri në mure dhe elemente dekorative. Ndërsa kupola u mbulua me plumbin e saj origjinal, fletë ari u përdorën për të mbuluar pjesën e sipërme, me një shufër rrufepritëse të vendosur pranë.