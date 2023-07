Istanbuli, nikoqir i takimit të parë të Bordit të OKB-së për Zero Mbetje

Takimi i parë ballë për ballë i Bordit Këshillues të OKB-së për Zero Mbetje do të mbahet këtë nëntor në metropolin turk të Istanbulit, tha drejtoresha ekzekutive e UN-Habitat, Maimunah Mohd Sharif. Në një intervistë për Anadolun, ajo tha se se ngjarja e parë e Ditës Botërore të Qyteteve u mbajt në Shangai në vitin 2013, duke theksuar se tema për këtë vit në Istanbul nën udhëheqjen e Zonjës së Parë turke Emine Erdoğan – e cila ka udhëhequr përpjekjet për mbetjet zero të Türkiyes – do të jetë financimi i agjendës së qyteteve.