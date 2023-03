Istanbuli, qytet i zakoneve unike të Ramazanit

Po ashtu, edhe agjërimi i Ramazanit është një lloj rituali fetar i myslimanëve në Istanbul. Agjërimi, i cili fillon me ezanin e syfyrit dhe zgjat deri në namazin e akshamit dhe zjarrit të topit, është një kënaqësi e veçantë shpirtërore në qytet. Agjërimi nuk prishet vetëm nëpër shtëpi, në tryeza iftari, por edhe në tryezat e përbashkëta të iftarit në sheshet dhe parqet e qytetit, duke theksuar kështu rëndësinë e bashkimit dhe ndarjes. Kafenetë dhe restorantet e qytetit ofrojnë meny të pasur me pjata tradicionale osmane dhe turke, duke përfshirë bukën e sapopjekur të Ramazanit që përshkon qytetin me aromën e saj.