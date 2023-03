Kalin: Presim hapa shtesë nga Suedia dhe Finlanda

Në memorandum, Suedia dhe Finlanda ranë dakord se nuk do të ofrojnë mbështetje për YPG/PYD dhe FETO, se do të parandalojnë të gjitha aktivitetet e organizatave terroriste, do të ekstradojnë të dyshuarit për terrorizëm, do të prezantojnë ligje të reja për ndëshkimin e krimeve terroriste dhe se nuk do të zbatojnë më një embargo kombëtare armësh midis tri vendeve.