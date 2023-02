Kalin: ShBA-ja joneutrale, nëse F35 i jep Greqisë, e F16 jo Türkiyes

“Ne e shohim programin F-16 si një alternativë të vlefshme si për forcat tona ajrore, ashtu edhe për të forcuar forcën tonë ajrore brenda Aleancës së NATO-s, por administrata ose Kongresi amerikan, me fjalë të tjera, parashtron disa parakushte në këtë drejtim, si p.sh. “Kjo nuk do të ndodhë nëse nuk e bëni kështu e kështu me radhë”, do të shkojmë në rrugën tonë. Domethënë nuk kemi humor të ulemi këtu me duar të lidhura”, tha Kalin.