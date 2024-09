Kapaliçarshia në Istanbul mahnit me çatinë e saj të rinovuar

Turistëve vendas dhe të huaj u mundësohet të zbulojnë Istanbulin nga një këndvështrim tjetër me turne të veçanta të organizuara në çatinë e rinovuar të Kapaliçarshisë, e cila i ngjan një labirinti gjigant me arkitekturën e saj, me 3.600 dyqane, 22 porta dhe 14 bujtina në një zonë të mbyllur prej rreth 45.000 metrash katrorë.