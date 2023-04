Karakteristikat e Altayit, tankut më të ri në repertoarin e ushtrisë turke

Altay është i pajisur me armë moderne me aftësi të lartë sulmuese. Për armë kryesore ka një L55 Smoothbore 120 milimetërsh. Predhat e këtij tanku janë me aftësi për orientim me laser, ndërsa mund të bartë 40 copë municion. Në të është i vendosur edhe një mitraloz 7,62 mm.