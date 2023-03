Koalicioni i opozitës turke nominon Kemal Kiliçdaroğlun për president

Kiliçdaroğlu nuk ka arritur të fitojë zgjedhjet kombëtare në 13 vitet që ai ka udhëhequr CHP-në e opozitës, duke ngritur disa pikëpyetje në lidhje me zgjedhjen e tij në zgjedhjet kombëtare.



Koalicioni opozitar i Türkiyes ka emëruar kryetarin e Partisë Popullore Republikane (CHP) si kandidatin e tyre të përbashkët për zgjedhjet e ardhshme presidenciale, që priten të mbahen më 14 maj.



Në një deklaratë të përbashkët pas takimit të tyre në kryeqytetin Ankara të hënën, (6 mars) blloku i opozitës gjashtëpartiake shpalli Kemal Kiliçdaroğlu si kandidatin e tyre të përbashkët për zgjedhjet presidenciale.



Aleanca e gjashtë partive opozitare përbëhet nga CHP, Partia e Mirë (IYI), Partia e Lumturisë (PS), Partia e Ardhmërisë (GP), Partia Demokratike (PD), Partia Demokracia dhe Progresi (DEVA).



Meral Aksener, kreu i Partisë IYI, u ribashkua me aleancën e opozitës dhe mori pjesë në takimin e koalicionit të hënën.



Aksener u largua nga blloku të premten për shkak të mosgatishmërisë së saj për të mbështetur zgjedhjen e Kilicdaroglu si kandidat presidencial për zgjedhjet e ardhshme.



Ish-ministrja e Punëve të Brendshme, partia e së cilës është e dyta më e madhe në bllokun opozitar, Aksener u raportua se ka favorizuar njërin prej kryebashkiakëve të njohur të Istanbulit ose Ankarasë në vend të Kiliçdaroğlus.



Kiliçdaroğlu nuk ka arritur të fitojë zgjedhjet kombëtare në 13 vitet që ka udhëhequr CHP-në.



Në lidhje me zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare në Türkiye, presidenti Recep Tayyip Erdoğan sinjalizoi se zgjedhjet do të mbahen më 14 maj, kur qytetarët do të zgjedhin presidentin si dhe 600 anëtarët e parlamentit.



Në vitin 2017, votuesit turq vendosën përmes një referendumi të kalonin nga një sistem parlamentar në një sistem presidencial ekzekutiv të qeverisjes.



Që nga viti 2018, Türkiye hoqi dorë nga sistemi parlamentar dhe kaloi plotësisht në sistemin e qeverisjes presidenciale, të cilin e fitoi Erdoğan.