Kompania e dronëve "Baykar" dhuron 1.000 shtëpi në zonat e tërmetit

Presidenti i prodhuesit kryesor të dronëve në Türkiye "Baykar Technologies", Selcuk Bayraktar, tha se, në koordinim me Autoritetin e Menaxhimit të Fatkeqësive dhe të Emergjencave (AFAD), ata kanë dhuruar 1.000 shtëpi në zonat e prekura nga tërmeti. Bayraktar nëpërmjet një deklaratë në profilin e tij në Twitter, nga rajoni Kahramanmaraş, tha se i gjithë kombi qëndron krah për krah me shtetin për të shëruar fatkeqësitë e hershme. Në fjalimin e tij, ai nënvizoi se heronjtë e pakënduar që luftuan me shpirt në të ftohtë, borë dhe dimër mbi rrënojat, treguan përpjekjet e tyre më të mëdha. "Si bir i këtij populli, Zoti ju bekoftë të gjithëve. Unë po ju përcjell dëshirat e mia. Nga ky moment një nga nevojat më të rëndësishme janë hapësirat e reja të banimit për njerëzit tanë që humbën shtëpitë nga tërmeti. Sigurisht që në këtë proces shpresoj që ne të zbatojmë qytetin e kontejnerëve Baykar, i cili në koordinim me AFAD-in do të sigurojë strehim për dy mijë vëllezër, për të qenë një hapësirë ​​e përkohshme banimi”. tha ai.

Baykar dhuron 1.000 shtëpi



Krahas objekteve të përkohshme banimi, Bayraktar paralajmëroi se do të dhurojnë 1.000 shtëpi të përhershme banimi.