Konferencë shkencore në Tiranë mbi marrëdhëniet Shqipëri-Türkiye

"Të dyja vendet tona janë anëtarë të Aleancës së Atlantikut të Veriut dhe adresojnë në shumë organizma ndërkombëtarë. Sot ne punojmë së bashku jo vetëm për shkak të lidhjeve dhe historive të përbashkëta të së shkuarës, por për një të ardhme më të sigurt dhe më të begatë për të dyja vendet tona. Pa asnjë më të voglin dyshim, ne e dimë që miku ynë i shtrirë në të dy kontinentet është gjithmonë i gatshëm të na mbështesë dhe të bashkëpunojë, ashtu siç ne dimë ta bëjmë këtë më së miri me ta, në raport me ta, në raport me rajonin dhe në raport me të ardhmen tonë të përbashkët", u shpreh Kodheli.