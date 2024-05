Kreu i Këshillit të Arsimit të Lartë të Türkiyes, Özvar, viziton Shqipërinë

"Me rastin e kësaj konference ne presim dy rezultate të rëndësishme. Një prej tyre është se midis vendeve anëtare të Zonës Evropiane të Arsimit të Lartë, do të nxirret një rregullore lidhur me Procesin e Bolonjës. Tani e tutje do të ketë një rregullore ligjore të Procesit të Bolonjës që karakterizon Zonën Evropiane të Arsimit të Lartë dhe Procesi i Bolonjës do të përparojë brenda këtij kuadri ligjor", tha Özvar.