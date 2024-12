Ministri i Jashtëm i Türkiyes, Hakan Fidan diskutoi me ministrin e Jashtëm të Jordanisë, Ayman Safadi lidhur me situatën në Siri.



Sipas informacionit të siguruar nga Ministria e Jashtme turke, ministri Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij jordanez, Safadi.