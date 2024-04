Kryediplomati turk kërkon aksion kolektiv të NATO-s kundër terrorizmit

Kryediplomati do të zhvillojë gjithashtu bisedime dypalëshe në margjinat e takimit, tha ministria e jashtme turke në një deklaratë të martën.



Takimi dy-ditor që fillon të mërkurën përkon me 75-vjetorin e krijimit të NATO-s.



Në rendin e ditës pritet të jenë çështjet që përfshijnë parandalimin e përgjithshëm, kundërterrorizmin, zhvillimet në Ukrainë, përgatitjet për Samitin e Uashingtonit dhe situatën aktuale pas përfshirjes së Suedisë dhe Finlandës në aleancë.



Fidan do të shprehë pritshmëritë e Türkiyes në lidhje me luftën kundër grupit terrorist PKK dhe degët e tij dhe nënvizon se është e papranueshme që disa anëtarë të NATO-s të kenë marrëdhënie me grupet terroriste, sipas informacioneve të marra nga burime diplomatike.