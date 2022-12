Kryeministri Rama vizitë në Türkiye

Lufta në Ukrainë është një pikë kthese për sigurinë evropiane dhe perëndimore, tha kryeministri shqiptar Edi Rama në hapjen zyrtare të Forumit Botëror TRT në Istanbul. “Pushtimi i Krimesë duhet të ketë qenë një vijë e kuqe e panegociueshme si për BE-në ashtu edhe për NATO-n, për të gjithë ne në Perëndim, por në vend të kësaj ne vazhduam të jetonim në iluzionin se një shkelje kaq e madhe do të çonte në vazhdimin e konflikteve të ngrira pa pasoja reale dhe të menjëhershme për sigurinë e Perëndimit”, tha Rama. Sipas tij, ato iluzione u shkatërruan kur Rusia filloi një luftë kundër Ukrainës më 24 shkurt. Duke iu referuar rolit të Türkiyes në skenën globale, kryeministri shqiptar tha se Türkiye kontribuon në sigurinë evropiane dhe globale me qasjen e saj fleksibile dhe pragmatike dhe përpjekjet e saj për të zhvilluar partneritete të forta dhe të mira. “Türkiye vërtet ka shërbyer dhe mund të shërbejë, siç e dëshmojmë sot, si ndërmjetëse e shumë mosmarrëveshjeve tradicionale të sigurisë, si dhe sfidave të reja të sigurisë në fushën e energjisë, furnizimit me ushqime dhe migracionit”, tha Rama. Duke folur për krizën e emigrantëve të shkaktuar nga lufta civile në Siri, Rama tha se Türkiye ia doli ta kontrollonte vetë krizën. “Pa Angela Merkel, nderi i Evropës nuk do të ishte shpëtuar. Ajo ishte ajo që mbrojti mirëseardhjen e emigrantëve në Gjermani në atë krizë të madhe. Por pa Recep Tayyip Erdoğan, muret e Europës nuk do të kishin qëndruar”, tha kryeministri shqiptar. Sipas Ramës, Türkiye është çelësi i stabilitetit të Evropës.