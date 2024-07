Kurtulmus: Do të ruajmë frymën e rezistencës dhe unitetit të 15 korrikut

"Atë natë populli ynë me dashurinë për atdheun dhe pasionin për pavarësinë nuk i lejoi puçistët që synonin të bënin pushtimin. Ata që e marrin fuqinë nga drejtësia dhe sinqeriteti i tyre sigurisht që do t'i mposhtin armët. Kështu ndodhi. Në këtë proces do të ruajmë gjithmonë frymën e rezistencës dhe të unitetit shoqëror të 15 korrikut”.