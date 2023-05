LAJMI I FUNDIT: Erdoğan rizgjidhet president i Türkiyes

22:20 Erdoğan rizgjidhet president i Türkiyes Duke iu drejtuar mbështetësve të tij në Istanbul sot, Erdoğan tha se Türkiyes ishte fituesi i vetëm, duke shtuar se të gjithë 85 milionë qytetarët e kombit kishin fituar. Me këtë fitore u hap dera e “Shekullit të Türkiyes”, theksoi ai.



Fjalimi i tij erdhi pasi rezultatet jozyrtare treguan se ai kryeson me 52,14 për qind të votave me 98,2 për qind të votave të numëruara. Kandidati i opozitës Kemal Kilicdaroglu mori 47,86 për qind të votave.