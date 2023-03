Mahyat, identitet i Istanbulit në Ramazan

Së pari, një model i kreshtës u përgatit duke shkruar ose paraqitur tekstin e dëshiruar nën një vijë horizontale që përfaqëson litarin që do të shtrihej midis dy minareve në një letër me kuadrate. Gjatë vendosjes së kreshtës, pas shtrirjes së litarit mbajtës midis minareve, litarët vertikalë, largësitë dhe gjatësitë e të cilëve ishin të paracaktuara me njëri-tjetrin dhe në njërin skaj ishte ngjitur një rrotull dhe në skajet e tjera një llambë lidheshin me një litar të gjatë dhe vendoseshin. Fundi i litarit të gjatë shtrihej duke e kaluar në një rrotull në minaren tjetër. Vaji i llambave të vajit, që lëvizeshin sipas këtij urdhri, rinovohej çdo mbrëmje dhe konsumohej mesatarisht 5 l vaj ulliri. Në fund të periudhës osmane bëheshin kreshta edhe me llamba elektrike, por kjo u braktis me arsyetimin se nuk ishte aq e bukur sa ato që përdoreshin me llambat e naftës dhe për të mbajtur gjallë artin e vjetër. Sot, të gjitha ato bëhen me llamba elektrike.