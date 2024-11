Marrëveshja Türkiye-Britani hap dyert për produktet bujqësore turke

Ai tha se bashkëpunimi afatgjatë midis Türkiyes dhe Britanisë do të inkurajohet në kapitullin e zgjeruar të marrëveshjes sa u përket investimeve dhe përfshirja e sektorit të shërbimeve ku Türkiye është konkurruese, që, sipas ministrit, do të jetë e rëndësishme për të rritur potencialin e bashkëpunimit, veçanërisht në turizmin shëndetësor, financat dhe inxhinierinë, ndërsa zhvillimi i modeleve të reja të biznesit do të sigurojë përfitim reciprok për të dyja vendet.