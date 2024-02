Mbahet premiera e serialit të ri të TRT-së “Mehmedi: Sulltani Çlirues”

Aktori Ali Nuri Turkoglu theksoi se kanë krijuar një vepër që tregon në detaje se si ndodhi pushtimi i Istanbullit, duke theksuar:



"Unë luaj një personazh si Princi Orhan që do t'i zemërojë dhe trishtojë pak shikuesit. Ata mund të presin vërtet një aventurë emocionuese që do t’i lëjë pa frymë. E pres me padurim ta shikoj me publikun. Kjo është me të vërtetë një punë për të cilën të gjithë jemi jashtëzakonisht të emocionuar. Gjithashtu, përpiqemi të jemi pjesë e projekteve që edhe vetë mund t'i shikoj."