Më 10 maj takim i mundshëm Türkiye, Rusi, Iran dhe regjimi i Asadit

Duke iu përgjigjur pyetjes nëse vallë do të ketë takim me temë Sirinë në Moskë, para zgjedhjeve në Türkiye, Çavuşoğlu tha se kjo mund të ndodhë me shumë gjasa. Ai rikujtoi se më parë janë zhvilluar mbledhje përgatitore në kuadër të një udhërrëfyesi, ndërsa tregoi se janë bërë edhe takime në nivel të inteligjencës, ministrave të Mbrojtjes, teknike si dhe të zëvendësministrave të Jashtëm.