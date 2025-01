Me ndihmën e MIT-it lirohen pesë pengje tajlandeze në Gaza

MIT-i, e cila ka qenë në koordinim me homologët tajlandezë që nga fillimi i procesit për lirimin e pengjeve tajlandezë me udhëzimet e Presidentit Erdogan, ka vazhduar kontaktet me HAMAS-in në lidhje me pengjet tajlandeze. Si rezultat i diplomacisë efektive të inteligjencës të kryer nga MIT-i, më 30.01.2025 u sigurua lirimi i 5 pengjeve tajlandeze.