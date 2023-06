Më shumë vota për Erdoğanin në rajonet e prekura nga tërmetet

Në Elazığ, Erdoğan rriti numrin e votave me 3,1 për qind prej 67,17 për qind, të cilën e mori në raundin e parë, në 70,27 për qind. Pas Elazığut, provincat me rritjen më të madhe të votave ishin Gaziantep me 2,98 për qind, Şanlıurfa me 2,86, Adıyaman me 2,74, Malatya me 2,57, Hatay me 2,1 dhe Diyarbakır me 1,91 për qind.