Mënyra turke e pagesës TROY fiton popullaritet mes bojkotit kundër Izraelit

Duke mos lënë gur pa lëvizur, miliona turq kanë filluar gjithashtu të bojkotojnë sistemet e pagesave me kartela - pra Visa dhe Mastercard - për të ulur komisionet që kompanitë marrin nga transaksionet me kartela. Nga ana tjetër, njerëzit gjithandej Türkiyes kanë treguar një interes të shtuar për TROY, alternativë të zhvilluar nga Türkiye, që do të thotë "Metoda e pagesës së Türkiyes". Karatas është një nga ata njerëz.