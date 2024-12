Ministri Uraloğlu: Po punojmë për rimëkëmbjen e Aeroportit të Damaskut

Pasi vuri në dukje se ata fillimisht do të marrin një qëndrim me Drejtorinë e Përgjithshme të DHMI-së në lidhje me rimëkëmbjen e Aeroportit të Damaskut, Uraloğlu u shpreh: "Atje ka pjesë të hekurudhave që e kanë origjinën nga Türkiye dhe që shkojnë deri në Hixhaz. Ne e dimë që nuk kanë funksionuar atje për një kohë të gjatë si pjesë e një tërësie të caktuar. Ne do të kryejmë shpejt inspektimet dhe do të mbajmë pozicion lidhur me hekurudhat, për të siguruar integritetin e rrugës për në Damask në radhë të parë. Ne dërguam trena pasagjerësh atje në 2009-2010, kemi kryer udhëtime. Ka një infrastrukturë atje. Ne e dimë se në disa rajone, për shembull në Irak, shinat hekurudhore janë vjedhur dhe shitur si hekur i ri, edhe në Siri mund ta hasim këtë".