Ministria e Jashtme turke kundërshton raportin e Parlamentit Evropian

"Njohja e kësaj të vërtete është e mundur me një perspektivë vizionare që nuk u dorëzohet interesave të përditshme të disa qarqeve. Ne shpresojmë që Parlamenti Evropian i ri që do të formohet pas zgjedhjeve të vitit 2024 do të veprojë me një perspektivë neutrale, racionale dhe konstruktive", tha ministria turke.