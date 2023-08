Muzetë mahnitës të Istanbulit: Përjetoni historinë para syve tuaj

Muzeu Sakip Sabancı (SSM) ndodhet në Emirgan, një nga vendbanimet më të vjetra në Bosfor, Istanbul. Vila, ndërtesa kryesore e muzeut, është ndërtuar në vitin 1925 nga arkitekti italian Edoardo De Nari. Kalaja, e njohur si 'Kështjella e Kuajve', ka qenë një muze dhe qendër e artit dhe kulturës që nga viti 2002. MSS-ja ofron një përvojë të larmishme muzeale me pamjen e saj mahnitëse të Bosforit me ekspozitat e tij të përkohshme dhe të përhershme, seksionet e konservimit dhe kërkimit, programet e mësimit, sallat e performancës, konferencat dhe seminaret. Muzeu ka një koleksion të pasur veprash kaligrafike dhe pikture dhe ekspozita të shumta ku prezantohen veprat e shumë artistëve me famë botërore. Pas orëve të artit dhe kulturës, shijoni kopshtin e muzeut me pamje nga Bosfori.