Ndihma e Türkiyes për Greqinë gjatë Luftës së Dytë Botërore

Ngarkesa e parë me ndihma humanitare, mbi 2.000 tonë, e cila përfshinte peshk, mish derri, vezë dhe patate, u nis nga Istanbuli më 6 tetor 1941 me anijen SS Kurtuluş, një anije mallrash turke që do të luante një rol vendimtar në zbutjen e vuajtjeve të shumë grekëve.