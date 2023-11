Në mbarë Türkiyen ka filluar bojkoti i markave që mbështesin Izraelin

"Në Kuvendin e Madh Kombëtar të Türkiyes, nuk do të përdorim asnjë produkt të kompanive që mbështesin agresionin izraelit", tha kryeparlamentari turk, Numan Kurtulmuş. "Tani e tutje nuk do të blejmë asgjë dhe do ta hedhim atë që kemi blerë më parë", shtoi ai.