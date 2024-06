Nënkryetari i AK Partisë: Fryma e unitetit në BE është thyer

Ai tërhoqi vëmendjen se në një hulumtim që kanë bërë në vitin 2004 vetëm 8 për qind e Parlamentit Evropian përbëhet nga parti separatiste, parti në kundërshtim të botëkuptimit të BE-së, kjo shifër është rritur në mbi 20 për qind me zgjedhjet e fundit, duke shtuar se së bashku do të vëzhgojnë se çfarë procesi do të funksionojë në PE me këtë formacion.