Një ministër izraelit i mbrojtjes viziton Türkiyen pas një dekade

Ministri turk i Mbrojtjes, Hulusi Akar, pas takimit në Ankara me homologun e tij izraelit, Benny Gantz, ka deklaruar se zhvillimi i marrëdhënieve midis Türkiyes dhe Izraelit do të lehtësojnë gjetjen e zgjidhjeve për çështjet e kontestuara.

"Ne besojmë se rritja e bashkëpunimit dhe dialogut tonë dypalësh do të lehtësojë edhe zgjidhjen e disa çështjeve për të cilat kemi mosmarrëveshje, veçanërisht për Palestinën", tha ministri Akar në konferencën e përbashkët për media me ministrin Gantz.

Vizita e ministrit izraelit në Türkiye është e rëndësishme pasi është vizita e parë e një ministri izraelit të mbrojtjes në më shumë se një dekadë.

Ministri turk e përshkroi takimin "produktiv" dhe tha se të dy shkëmbyen mendime se çfarë mund të bëhet në drejtim të zhvillimit të mëtejshëm të stabilitetit, bashkëpunimit dhe sigurisë në rajon.

Gjatë dy viteve të fundit, Türkiye dhe Izraeli kanë ndërmarrë hapa për të normalizuar marrëdhëniet e tyre të tensionuara, ndërsa në muajin gusht dy vendet ranë dakord të rivendosin lidhjet e plota diplomatike dhe të riemërojnë ambasadorë dhe konsuj të përgjithshëm pas ndërprerjes 4-vjeçare.