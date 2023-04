Njihuni me Ishujt e Princit: Një pjesë përrallore e Istanbulit pa makina

Shkrimtarë të famshëm turq dhe liderë të famshëm politikë botërorë qëndruan në ishuj. Me kalimin e kohës, ishujt janë shndërruar në një strehë dhe oazë paqeje për banorët e Istanbulit, veçanërisht gjatë pranverës dhe verës. Vilat historike të lashta janë kthyer në rezidenca verore dhe ishujt janë bërë një vend pushimi me gjire ku vizitorët mund të notojnë, çiklojnë rrugëve, të shijojnë shëtitjet e gjata, të shoqërohen me peshkatarët dhe të fotografojnë këtë shkrirje të pemëve, tokës dhe detit në aromën joshëse të luleve.