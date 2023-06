Numan Kurtulmuş është kryetari i ri i parlamentit turk

“Nëpërmjet këtyre zgjedhjeve, populli ynë i tha botës se demokracia turke është një demokraci me standarde të larta. Ne do të vazhdojmë të punojmë për të mirën e kombit duke përkushtuar jetën tonë, pa humbur asnjë minutë, me vetëdijen se këto detyra që na janë dhënë nga kombi ynë janë përgjegjësi që na janë ngarkuar”, përfundoi Kurtulmuş.