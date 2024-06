Nxënësi nga Türkiye fiton Çmimin Ndërkombëtar të Shkencës

Akbudak, me projektin e tij "Pjesë me kitarë klasike të krijuara me inteligjencë artificiale", arriti të dilte i dyti në kategorinë "Prodhimi i artit me teknologji" të Konkursit Ndërkombëtar të Shkencës dhe Inxhinierisë Regeneron ISEF të mbajtur në Los Angeles të ShBA-së midis 11-17 maj.