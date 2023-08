Pavijoni Ihlamur në Istanbul, godina ku sulltanët prisnin delegacionet

Nga ana tjetër, Pavioni Retinue ka një arkitekturë klasike me një hapësirë që i ngjan një salle dhe dhoma në qoshe. Muret e saj ishin të mbuluara me një larmi ngjyrash punimesh llaçi që imitonin mermerin. Shkallët me dy krahë në Pavijonin Retinue janë të krahasueshme me atë në Pavijonin e Ceremonisë, por janë krijuar në një mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe konvencionale. Katër dhoma me madhësi identike rrethojnë sallën e sipërme. Muret e këtyre dhomave janë të mbuluara me llaç me ngjyra të ndryshme. Kopshti i Retinue Pavilion tani shërben si një vend për t'u çlodhur.