Pezullohet përkohësisht Marrëveshja e Istanbulit për grurin nga Ukraina

Ministria e Mbrojtjes Kombëtare të Türkiyes bëri të ditur se Rusia u ka përcjellë Kombeve të Bashkuara (OKB) dhe autoriteteve në Türkiye se iniciativa e drithit është pezulluar përkohësisht për shkak të sulmeve në Sevastopol. Në deklaratën e ministrisë rikujtohet se Qendra e Përbashkët Koordinuese u ngrit në kuadër të dokumentit të Iniciativës së Drithit në Detin e Zi të nënshkruar më 22 korrik nën kujdesin e presidentit Recep Tayyip Erdoğan dhe Sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres. Në deklaratën ku thuhet se si rezultat i punës së qendrës, 9,3 milionë tonë drithë janë dërguar në mënyrë të sigurt nga portet e Ukrainës drejt vendeve në nevojë, bëhet e ditur se Rusia u ka përcjellë autoriteteve të OKB-së dhe në Türkiye se ka pezulluar përkohësisht iniciativën e drithit për shkak të sulmeve të kryera më 29 tetor në Sevastopol. "Personeli rus me detyrë në Qendrën e Përbashkët Koordinuese në Istanbul ende është në qendër. Gjatë kësaj periudhe nuk do të ketë dalje anijesh nga Ukraina. Është planifikuar që sot dhe nesër të vazhdojë inspektimi i anijeve të ngarkuara me grurë që presin para Istanbulit. Për zgjidhjen e problemit dhe vazhdimin e aktiviteteve të kryera me sukses brenda një koordinimi deri më sot, ministri ynë i Mbrojtjes Kombëtare, Hulusi Akar si dhe autoritetet përkatëse vazhdojnë ndërmjet tyre bisedimet dhe koordinimet me bashkëbiseduesit e tyre", thuhet në deklaratë. "Në bisedimet në fjalë, palëve u rikujtohet rëndësia që të qëndrojnë larg çdo provokimi që do të ndikojë negativisht vazhdimin e mekanizmit dhe vazhdimin e kësaj iniciative e cila ka provuar se të gjitha krizat mund të zgjidhen me dialog dhe qëllim të mirë dhe se kjo ka ndikim pozitiv mbi njerëzinë në të gjithë botën. Republika e Türkiyes ashtu si deri më sot edhe pas kësaj do të vazhdojë të bëjë pjesën e saj për sigurimin e paqes dhe ndihmës humanitare në rajon", theksohet në deklaratën e ministrisë.