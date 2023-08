Presidenti Erdoğan “së shpejti” do të vizitojë Rusinë

"Presidenti ynë deri më tani e ka mbajtur iniciativën me ndjeshmërinë më të lartë diplomatike në mënyrë që bota të mos përballet me një krizë ushqimore. Ai do të realizojë një vizitë në Sochi së shpejti", tha Çelik, zëdhënësi i Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK Parti)