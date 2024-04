Presidenti gjerman mbërriti në Istanbul, nis vizitën treditore në Türkiye

Pritet që presidenti gjerman Steinmeier të vizitojë stacionin e trenit Sirkeci në Istanbul në të cilin u nisën drejt Gjermanisë mijëra punëtorë turq të ftuar, të takohet me persona që kanë përvojë në migrimin turko-gjerman si dhe që gjatë vizitës së tij me anije të zhvillojë bisedime me përfaqësues të kompanive gjermane mbi marrëdhëniet ekonomike të dy vendeve.