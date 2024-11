Presidenti turk Erdoğan do të marrë pjesë në samitin G20 në Brazil

"Gjatë samitit, liderët e G20-s do të shkëmbejnë mendime në tri seanca nën temën kryesore 'Ndërtimi i një Bote të Drejtë dhe një Planeti të Qëndrueshëm'. Erdoğan gjithashtu do të mbajë takime me liderët e G20-s dhe me krerët e tjerë të shteteve dhe qeverive pjesëmarrëse me rastin e samitit," tha ai.