Prodhimi i avionit vendas luftarak, Türkiye kaloi një fazë tjetër

“Falënderoj Zotin që kemi mundur të marrim pjesë në këtë proces. Që nga dita kur fillova universitetin tim të parë, e kam ëndërruar këtë ditë. Shpresoj se kemi arritur në fillimin e fundit. Ne hapim perden e parë të këtij biznesi. Puna jonë do të kryhet kur avioni ynë t'i shërbejë me sukses qëllimit të tij. Kemi hapur perden, por kemi një rrugë të gjatë për të bërë. Të gjithë punonjësit do të kenë gjithashtu një histori për t'u treguar fëmijëve të tyre, nipërve dhe mbesave. Do të mund t'u thoni atyre se keni qenë pjesë e ekipit që ndërtoi avionët e parë luftarak turk", tha Demir.