Profil: Cengelkoy, një qytet në kthesën e ngushticës së Istanbulit

Për ëmbëlsirë, megjithatë, ka një destinacion që meriton vlerësimin më të madh: pastiçeria e parë në Cengelkoy, Sevali i dashur (që do të thotë “duaje, merre”), i njohur për prodhimin e produkteve nga përbërës natyralë, pa korrupsionin e zakonshëm artificial – aditivëve. Themeluar në vitin 1957 dhe mishërimi i një dyqani lokal turk në të mirën e tij, pronarët e tij janë të sjellshëm, mikpritës, të përulur dhe thjesht të përqendruar në zanatin e tyre, Seval ofron ëmbëlsira që janë të një lloji. Nëse dikush do të detyrohej të zgjidhte një sërë opsionesh që ofron Seval, “keskul” (një buding osman i bajames i bërë nga mielli dhe qumështi i bajames) me një lugë akullore sipër do të ishte padyshim zgjedhja e detyrueshme. Budingu i tyre me bajame dhe biskotat “acibadem” me bajame të hidhura janë bërë të dyja me recetën e përdorur në kuzhinat e Pallatit Topkapi. Shijet e tyre nuk mund të krahasohen me ato të bëra nga ndonjë tjetër në Istanbul dhe tërheqin njerëz nga i gjithë qyteti. Akulloret e tyre me tahini, limon dhe “kaymak” (krem i trashë i mpiksur) duhet të shijohen, megjithëse të gjitha do t’ju befasojnë me plotësinë dhe fuqinë e shijeve të tyre – dhe shijet për të cilat nuk mund të lini vend ndërsa jeni ulur mund t’i shoqërojnë me kënaqësi ju ndërsa ecni, duke ju dhënë një ndjenjë gëzimi fëmijëror ndërsa shëtisni përgjatë bregdetit piktoresk të Cengelkoy. Përpara se të largoheni, sigurisht që duhet të paketoni disa nga makaronat e famshme të Sevalit, biskotat me bajame të hidhura dhe të brishta turke për t’i shijuar në një datë të mëvonshme ose si dhuratë për të dashurit tuaj.