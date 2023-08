Projekti i parë i ndikimit social të Türkiyes: Kodet e Istanbulit

“Iniciativa e parë e obligacioneve me ndikim social që nisëm si një projekt pilot në Istanbul do të shërbejë si shembull për iniciativat e ardhshme që do të ndërmarrim. Në përputhje me këtë, ne gjithashtu planifikojmë të zgjerojmë praktikat e investimit me ndikim në rajone dhe sektorë të ndryshëm bazuar në nivelin të suksesit që kemi arritur.” Sekretari i Përgjithshëm i Agjencisë së Zhvillimit të Istanbul (ISTKA), Erkan Tuzgen i cili vuri në dukje se Obligacionet e Ndikimit Social janë kontrata të bazuara në rezultate që ofrojnë përgjigje për problemet sociale, tha: “Është një model kontrate në të cilin publiku, shoqëria civile dhe sektori privat bashkëpunojnë.”