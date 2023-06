Pse Erdoğani i Türkiyes ka qenë i pamposhtur në dy dekada?

Kjo sfidë u shpërblye me një fitore zgjedhore në korrik 2007 dhe në të njëjtin vit partia e tij fitoi gjithashtu një referendum për ndryshimin e kushtetutës për të miratuar rregullin e zgjedhjes së presidentëve me votim popullor. Kjo hapi rrugën që vendi të miratojë një model presidencial dhjetë vjet më vonë në një referendum tjetër vendimtar. Në vitin 2014, Erdoğan u bë presidenti i parë i zgjedhur i Türkiyes me një fitore në zgjedhje.