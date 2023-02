Qeni Alfa: Ndihmësi më i madh në operacionet e shpëtimit në Türkiye

Nuhatja: Truri i qenit është i përcaktuar prej një lëvore e nuhatjes, përafërsisht 40 herë më e madhe se pjesa e nuhatjes të njerëzve, në lidhje me madhësinë totale të trurit, me 125 deri në 220 milionë receptorë të ndjeshëm ndaj erës. Qentë e policisë e kalojnë këtë standard me gati 300 milionë receptorë. Qentë mund të dallojnë aromën në përqendrime gati 100 milionë herë më shumë se një njeri.