Qitësi turk Dikec tërheq vëmendje me stilin e tij në Olimpiadën e Parisit

Atleti turk Yusuf Dikec tërhoqi shumë vëmendjen e publikut me stilin e tij të gjuatjes me pistoletë ajrore me të cilën u bashkua me Sevval Ilayd Tarhan për t'i sjellë vendit të tij medaljen e argjendtë në Lojërat Olimpike të Parisit 2024.