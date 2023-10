Rama e Kurti dënojnë sulmin terrorist në Ankara

Ministri i Brendshëm i Türkıyes, Ali Yerlikava, njoftoi se rreth orës 09:30 (me orën lokale) dy terroristë erdhën me një automjet më të vogël para hyrjes së Drejtorisë së Përgjithshme për Sigurinë e Ministrisë së Punëve të Brendshme, në Ankara dhe kryen një sulm me bombë.