Raportet Türkiye-BE: Unioni Doganor dhe Marrëveshja e Gjelbër

Si vend kandidat, Türkiye u kushton shumë rëndësi marrëdhënieve me Bashkimin Evropian. Procesi i integrimit të Türkiyes me Evropën dhe institucionet e saj ka një histori që përfshin më shumë se gjysmë shekulli dhe përbën një nga temat qendrore në politikën e saj të jashtme. Sot, Türkiye ruan perspektivën e saj të anëtarësimit në BE dhe mbetet e përkushtuar për thellimin e marrëdhënieve të saj me BE-në si në aspektin ekonomik ashtu edhe politik, në përputhje me këtë perspektivë.