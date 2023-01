Salepi: prejardhja, tradita dhe shija

“Rahat-i can… sihhatu’l-ebdan… talim-i nefayis…” Edhe pse kjo mund të tingëllojë si një magji e një epoke të shkuar, një nocion i tillë nuk do të ishte larg nga e vërteta. Fjalë për fjalë do të thotë, “Ngushëllim për shpirtin, shëndet për trupin, përvojë e shijshme”, nëse dikush do të ecte nëpër Eminonu shekuj më parë, me pallate prej druri osmane të rreshtuara në të dyja anët e rrugëve të ngushta me kalldrëm, zhurma e një njeriu që qan melodikisht këtë rima poetike ndërsa shiste salep do të ishte një dukuri e zakonshme.