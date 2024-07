Shkup, mbahet ceremoni përkujtimore për 15 Korrikun

"Shohim me trishtim se FETO vazhdon ende praninë e saj në Maqedoninë e Veriut. Nën maskën e një institucioni arsimor, tre shkolla të lidhura me FETO-n në Shkup, Tetovë dhe Strugë vazhdojnë të funksionojnë edhe sot, duke shfrytëzuar emrin e Yahya Kemalit, një nga poetët e rëndësishëm të letërsisë turke. Ne ua shpjegojmë fytyrën reale të FETO-s bashkëbiseduesve tanë në Maqedoninë e Veriut me shembuj konkretë. Shpresojmë që në periudhën e ardhshme të rrisim bashkëpunimin tonë në luftën kundër kësaj organizate terroriste tradhtare", tha Ulusoy.