Shpëtohen pesë persona të tjerë pas 101 orësh nga tërmetet në Türkiye

Dy tërmete shkatërruese me magnitudë 7,7 dhe 7,6 ballë sipas shkallës së Rihterit goditën të hënën pjesët jugore të Türkiyes me epiqendër në Kahramanmaraş, ndërsa ekipe të shumta shpëtimi po punojnë ende me përkushtim për të kërkuar dhe shpëtuar njerëzit e bllokuar nën rrënojat e ndërtesave.