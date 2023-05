Shteti turk në mbështetje të çdo votuesi me aftësi të kufizuara

Një nismë tjetër e rëndësishme është sigurimi i modeleve të posaçme të votimit për qytetarët me shikim të dëmtuar. Qytetarëve me shikim të dëmtuar në Türkiye pajisen me shabllone të posaçme që u mundësojnë të votojnë në mënyrë të pavarur dhe konfidenciale. Kjo nismë siguron që të gjithë qytetarët, pavarësisht nga aftësitë e tyre fizike, të mund të marrin pjesë me dinjitet në procesin demokratik.